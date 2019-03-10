2019-03-10T10:32:10+03:00
Происшествия

На северо-востоке Москвы упал строительный кран

В результате инцидента пострадал один человек [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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В результате обрушения башенного крана на проспекте Мира в столице пострадал его операторВ результате обрушения башенного крана на проспекте Мира в столице пострадал его операторФото: Александр ГЛУЗ
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На стройке на проспекте Мира в Москве частично обрушился башенный кран. В результате случившегося пострадал оператор, находившийся в момент обрушения на своем рабочем месте.

"В районе дома № 125 по Проспекту Мира упал башенный кран, пострадал его оператор", - приводит ТАСС слова представителя экстренных служб столицы. По его словам, пострадавшему работнику стройки была оказана медицинская помощь.

В Москве произошло обрушение сборного крана.

Отмечается, что упавшая часть крана не нанесла каких-либо повреждений на земле. О причинах случившегося сведений пока нет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о ЧП в столичном аэропорту Домодедово. Тогда у авиалайнера, направлявшегося в столицу из Омска, заклинило выходную дверь, из-за чего самолет в течение некоторого времени не садился. В пресс-службе аэропорта, в свою очередь, эту информацию опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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