На северо-востоке Москвы упал строительный кран

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-10T10:32:10+03:00

В результате обрушения башенного крана на проспекте Мира в столице пострадал его оператор Фото: Александр ГЛУЗ

В результате инцидента пострадал один человек [видео]

Изменить размер текста: A A

На стройке на проспекте Мира в Москве частично обрушился башенный кран. В результате случившегося пострадал оператор, находившийся в момент обрушения на своем рабочем месте.

"В районе дома № 125 по Проспекту Мира упал башенный кран, пострадал его оператор", - приводит ТАСС слова представителя экстренных служб столицы. По его словам, пострадавшему работнику стройки была оказана медицинская помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696240" frameborder="0"></iframe> В Москве произошло обрушение сборного крана.

Отмечается, что упавшая часть крана не нанесла каких-либо повреждений на земле. О причинах случившегося сведений пока нет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о ЧП в столичном аэропорту Домодедово. Тогда у авиалайнера, направлявшегося в столицу из Омска, заклинило выходную дверь, из-за чего самолет в течение некоторого времени не садился. В пресс-службе аэропорта, в свою очередь, эту информацию опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU