На северо-востоке Москвы упал строительный кран
На стройке на проспекте Мира в Москве частично обрушился башенный кран. В результате случившегося пострадал оператор, находившийся в момент обрушения на своем рабочем месте.
"В районе дома № 125 по Проспекту Мира упал башенный кран, пострадал его оператор", - приводит ТАСС слова представителя экстренных служб столицы. По его словам, пострадавшему работнику стройки была оказана медицинская помощь.
В Москве произошло обрушение сборного крана.
Отмечается, что упавшая часть крана не нанесла каких-либо повреждений на земле. О причинах случившегося сведений пока нет.
Ранее сайт kp.ru сообщал о ЧП в столичном аэропорту Домодедово. Тогда у авиалайнера, направлявшегося в столицу из Омска, заклинило выходную дверь, из-за чего самолет в течение некоторого времени не садился. В пресс-службе аэропорта, в свою очередь, эту информацию опровергли.
ИСТОЧНИК KP.RU