2019-03-10T11:00:45+03:00
Недвижимость

Названы города с самой дешевой арендой малогабаритных квартир

Как выяснилось, выгоднее всего снимать жилье в Чебоксарах
Дарья ИВАШКИНА
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Определены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартирОпределены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартирФото: Анастасия ОСИПОВА
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Аналитики портала «Мир квартир» проанализировали стоимость жилья в 69 крупнейших городах России и определили населенные пункты с самой дешевой арендой малогабаритных квартир.

Так, по мнению экспертов, выгоднее всего снимать жилье, площадь которого не превышает 32 квадратных метров, в Чебоксарах, где средняя ставка аренды однокомнатной квартиры или студии составляет лишь 5960 рублей в месяц.

Кроме того, в топ-5 городов с низкобюджетными предложениями также вошли Магнитогорск, где за малогабаритку приходится платить в среднем 6625 рублей в месяц, Новокузнецк (6645 рублей), Волжский (6672 рублей) и Курск (6772 рубля).

Между тем в среднем по России за последние полгода стоимость аренды малогабаритных квартир выросла на 9,9%: средняя ставка составила 11756 рубля в месяц, пишет «Российская газета».

Кстати, лидером рейтинга по самой высокой цене на малогабаритки, конечно же, стала Москва: в столицы за жилье площадью до 32 квадратных метров приходится платить в среднем по 29772 рубля в месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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