Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-10T11:21:48+03:00

Американский президент хочет, чтобы союзники выплачивали полную стоимость пребывания военных плюс еще 50% от нее

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 10 марта, появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп намерен заставить союзников платить в пять раз больше за размещение американских войск.

Как стало известно, на днях глава Соединенных Штатов предложил своим помощникам обязать страны, на территориях которых базируются американские военные, выплачивать полную стоимость их пребывания и еще половину от этой суммы. По данным газеты The Washington Post, эту формулу хозяин Белого дома назвал «цена + 50%». Между тем источник издания подчеркнул, что эта формула пока не является формальным предложением.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Трамп уже неоднократно призывал союзников по НАТО повысить расходы на оборону как минимум до 2% ВВП, чтобы выйти на один уровень с Соединенными Штатами.

ИСТОЧНИК KP.RU