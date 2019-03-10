2019-03-10T11:51:31+03:00
Москва

В московских аэропортах отменили и задержали около 20 рейсов

Виной всему стали неблагоприятные погодные условия
Дарья ИВАШКИНА
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В московских аэропортах отменили и задержали около 20 рейсовВ московских аэропортах отменили и задержали около 20 рейсовФото: REUTERS
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В воскресенье, 10 марта, в аэропортах Москвы задержали и отменили 20 рейсов. А виной всему стали неблагоприятные погодные условия.

Так, по состоянию на 11:25 мск, в Домодедово шесть рейсов числятся задержанными, а четыре - отмененными. А вот в Шереметьево, согласно информации на «Яндекс.Расписание», девять лайнеров отправятся в путь с опозданием. Что касается Внуково, то там задержан один самолет. Между тем информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.

Кстати, напомним, в это воскресенье, 10 марта, синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра, порывы которого, по прогнозам специалистов, временами могут достигать 15 метров в секунду. Кроме того, как сообщал сайт kp.ru, днем в столичном регионе ожидается небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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