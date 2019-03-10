2019-03-10T12:23:20+03:00
Звезды

Клип на песню Сергея Лазарева для «Евровидения - 2019» посмотрели более миллиона раз

Видео заняло третье место в разделе «В тренде» на YouTube [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Клип на песню Сергея Лазарева для «Евровидения - 2019» посмотрели более миллиона разКлип на песню Сергея Лазарева для «Евровидения - 2019» посмотрели более миллиона разФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Клип на песню Scream, которую российский певец Сергей Лазарев исполнит на международном конкурсе «Евровидение - 2019», уже посмотрели более одного миллиона раз на YouTube. Именно столько просмотров набрало видео за первые 10 часов после публикации.

В итоге клип занял третье место на вкладке «В тренде».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Нашу страну на конкурсе будет представлять Сергей Лазарев.

А в минувшую субботу, 9 марта, певец представил песню, с которой он планирует ехать в Израиль. Как выяснилось, композиция называется Scream, в переводе на русский - «Крик». При этом уже известно, что продюсером песни стал Филипп Киркоров, автором музыки - Димитрос Контопулос, а слова написала Шэрон Вон, шведский сонграйтер.

Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аналитик рассказал, что будет с курсом рубля в 2019 году
При крушении самолета в Эфиопии погибли 157 человек
Глава МИД Германии заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против Венесуэлы
Бывшую сиделку Стивена Хокинга обвинили в нарушениях при уходе за ученым
В подмосковном Подольске нашли пропавшую на два дня школьницу
Разбившийся в Эфиопии самолет отклонился от своего привычного курса перед крушением
Почти 150 тысяч человек остались без электричества в Польше из-за сильного ветра
В Мьянме девять полицейских погибли в результате нападения боевиков на стационарный пост
В Мексике военные ликвидировали шестерых членов наркокартеля
В московских аэропортах отменили и задержали около 20 рейсов
Из квартиры рэпера Bahh Tee похитили 4,2 млн рублей
Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США
Названы города с самой дешевой арендой малогабаритных квартир
У побережья ЮАР кит чуть не проглотил подводного фотографа
Названы самые богатые актеры России