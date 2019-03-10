СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-10T12:23:20+03:00

Клип на песню Сергея Лазарева для «Евровидения - 2019» посмотрели более миллиона раз Фото: кадр с видео

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Клип на песню Scream, которую российский певец Сергей Лазарев исполнит на международном конкурсе «Евровидение - 2019», уже посмотрели более одного миллиона раз на YouTube. Именно столько просмотров набрало видео за первые 10 часов после публикации.

В итоге клип занял третье место на вкладке «В тренде».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Нашу страну на конкурсе будет представлять Сергей Лазарев.

А в минувшую субботу, 9 марта, певец представил песню, с которой он планирует ехать в Израиль. Как выяснилось, композиция называется Scream, в переводе на русский - «Крик». При этом уже известно, что продюсером песни стал Филипп Киркоров, автором музыки - Димитрос Контопулос, а слова написала Шэрон Вон, шведский сонграйтер.

Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).

ИСТОЧНИК KP.RU