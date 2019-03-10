2019-03-10T13:10:22+03:00
Политика

Глава МИД Германии заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против Венесуэлы

По словам Хайко Мааса, поддержка, оказываемая Евросоюзом лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, непоколебима
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что международное давление на правительство Николаса Мадуро должно оставаться высокимГлава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что международное давление на правительство Николаса Мадуро должно оставаться высокимФото: REUTERS
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Евросоюз готов при необходимости ввести дополнительные санкции против Венесуэлы. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag глава МИД ФРГ подчеркнул, что международное давление на правительство Николаса Мадуро должно оставаться высоким. "Мы в ЕС готовы ввести дополнительные санкции, если это потребуется. Мы не будем участвовать в игре по затягиванию времени, которую начал Мадуро. Наша поддержка [лидера оппозиции] Хуана Гуайдо непоколебима", - заявил Маас.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. Его поддержали США, ряд стран Латинской Америки, а также большинство государств Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, назвал действия своих политических противников попыткой государственного переворота.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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