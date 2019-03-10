Глава МИД Германии заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против Венесуэлы

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-10T13:10:22+03:00

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Евросоюз готов при необходимости ввести дополнительные санкции против Венесуэлы. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag глава МИД ФРГ подчеркнул, что международное давление на правительство Николаса Мадуро должно оставаться высоким. "Мы в ЕС готовы ввести дополнительные санкции, если это потребуется. Мы не будем участвовать в игре по затягиванию времени, которую начал Мадуро. Наша поддержка [лидера оппозиции] Хуана Гуайдо непоколебима", - заявил Маас.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. Его поддержали США, ряд стран Латинской Америки, а также большинство государств Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, назвал действия своих политических противников попыткой государственного переворота.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU