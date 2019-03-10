Аналитик рассказал, что будет с курсом рубля в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-10T13:28:11+03:00

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Специалист БКС Брокер Иван Копейкин прогнозирует в текущем году нейтральную динамику рубля. Стоимость доллара в 2019 году, по его мнению, скорее всего будет находится в диапазоне от 64 до 69 рублей.

«Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар. Такой прогноз имеет довольно большую вероятность для реализации», - отметил он в комментарии «Российской газете». При этом Копейкин добавил, что основная неопределенность со стабильностью национальной валюты связана с санкциями и степенью их жестокости.

Кроме того, по его мнению, следует обратить внимание еще на четыре фактора, которые влияют на стабильность курса рубля. В частности, это замедление темпов роста российской и мировой экономики, высокая долговая нагрузка крупных компаний и некоторых стран, а также торговый протекционизм.

Несмотря на это, Копейкин уверяет, что властям РФ удалось снизить зависимость экономики страны от иностранного капитала, бюджет России останется профицитным, а цены на нефть продолжат находиться на уровне выше 50 долларов за баррель, что дает основание для оптимистических прогнозов.

Минэкономразвития, как ранее писал сайт kp.ru, в ноябре представило прогноз социально-экономического развития России до 2036 года. В нем на текущий год было заложено 63,9 рубля за доллар. Позже глава профильного ведомства Максим Орешкин заявил об ухудшении прогноза курса до 66,4 рублей за доллар. Это, по его словам, связано с усилением санкционного давления.

ИСТОЧНИК KP.RU