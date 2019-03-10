Министр здравоохранения Туниса ушел в отставку после массовой гибели младенцев
Глава министерства здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф ушел в отставку после гибели 11 младенцев в центре акушерства и неонатологии в столице этого североафриканского государства. Таким образом, аш-Шариф пробыл на своем посту всего 4 месяца
Как сообщает телеканал TAP, заявление об отставке было принято премьер-министром республики Юсефом Шахедом.
О смерти по меньшей мере 11 новорожденных в период с 7 по 8 марта в центре акушерства и неонатологии, расположенном в одном из центральных районов столицы Туниса, ранее сообщило министерство здравоохранения страны. В настоящий момент ведется расследование обстоятельств случившегося; для этих целей ведомством была сформирована специальная комиссия.
По предварительным данным, причиной смерти детей мог стать септический шок. В Обществе педиатров Туниса сообщили, что массовая гибель детей могла быть вызвана внутривенным питательным веществом.
ИСТОЧНИК KP.RU