Владимира Этуша кремируют на Троекуровском кладбище 12 марта

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-10T14:42:28+03:00

Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище на следующий день

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Народный артист СССР, известный актер театра и кино Владимир Этуш будет кремирован на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова, где Этуш служил с 1945 года, Кирилл Крок.

"Кремация будет на Троекуровском кладбище 12 марта сразу после прощания в театре, которое будет с 10:00 до 12:30 [мск]. В театр мы приглашаем проститься всех зрителей и поклонников, на кладбище поедут только артисты, коллеги и родственники", - приводит ТАСС слова Крока. Директор Театра имени Вахтангова добавил, что похороны артиста состоятся 13 марта на Новодевичьем кладбище.

Владимир Этуш скончался в субботу, 9 марта, на 97-м году жизни. Причиной смерти известного актера стала остановка сердца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696138" frameborder="0"></iframe> Умер Владимир Этуш.Скончался народный артист СССР, актёр Владимир Этуш. Он был одних из старейших в мире работающих актёров... Соболезнуем родным и близким артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU