2019-03-10T14:46:04+03:00
В мире

В центре Стокгольма взорвался автобус

По данным местной полиции, в момент ЧП в пассажирском транспорте никого, кроме водителя, не было
Дарья ИВАШКИНА
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В центре Стокгольма взорвался автобусВ центре Стокгольма взорвался автобусФото: REUTERS
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В воскресенье, 10 марта, в центре Стокгольма взорвался автобус, после чего пассажирский транспорт загорелся. Судя по снимкам с места происшествия, в настоящее время над районом, где случилось ЧП, поднимается столп плотного черного дыма.

Над местом происшествия поднимается столп плотного черного дыма Фото: REUTERS

Над местом происшествия поднимается столп плотного черного дымаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

По данным местной полиции, в момент взрыва в автобусе никого, кроме водителя, не было. «В автобусе не было пассажиров. Я не могу ничего сказать про шофера, но у меня нет данных о пострадавших», - сказала представитель правоохранительных органов Карина Скагерлин изданию Aftonbladen.

Также выяснилось, что пока стражи порядка не видят в произошедшем состава преступления.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад похожий случай произошел в Москве. Так, в феврале на Каширском шоссе в российской столице также горел автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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