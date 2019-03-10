Посольство РФ выясняет судьбу россиянина, который приобрел билет на разбившийся в Эфиопии Boeing
Среди пассажиров разбившегося в Эфиопии Boeing-737 мог быть гражданин России. Об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства РФ в Кении Олег Кипоренко.
"Эта информация проверяется. Предварительно, он должен был лететь именно на этом рейсе из Аддис-Абебы до Найроби. Этот гражданин направлялся в Найроби в туристических целях. У него были билеты до Найроби на этот рейс", - приводит агентство РИА Новости слова Кипоренко.
Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, направлявшийся из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение утром в воскресенье, 11 марта, спустя шесть минут после вылета. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Официальных заявлений о причинах случившегося пока не было, однако отмечается, что перед падением самолет отклонился от обычного курса.
Комментарий пилота Юрия Сытника про разбившийся в Эфиопии боинг.
ИСТОЧНИК KP.RU