Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Эфиопии

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-10T15:26:26+03:00

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде и премьер-министру страны Абию Ахмеду Али в связи с крушением самолета Boeing 737 Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде и премьер-министру страны Абию Ахмеду Али в связи с крушением самолета Boeing 737. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, разбившегося при вылете из аэропорта Аддис-Абебы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжёлый час", - говорится в тексте письма.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром в воскресенье, 10 марта, сразу после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. На борту лайнера, следовавшего из столицы Эфиопии в Найроби, находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа; никто из них не выжил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU