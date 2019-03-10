Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Эфиопии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде и премьер-министру страны Абию Ахмеду Али в связи с крушением самолета Boeing 737. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
"Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, разбившегося при вылете из аэропорта Аддис-Абебы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжёлый час", - говорится в тексте письма.
Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром в воскресенье, 10 марта, сразу после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. На борту лайнера, следовавшего из столицы Эфиопии в Найроби, находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа; никто из них не выжил.
Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.
ИСТОЧНИК KP.RU