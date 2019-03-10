Стало известно, как летел пассажирский Boeing перед крушением в Эфиопии

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-10T15:33:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности авиакатастрофы, произошедшей ранее в воскресенье, 10 марта, в Эфиопии.

Так, судя по данным сервиса FlightRadar, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines после вылета из аэропорта Аддис-Абебы поднялся на 2469 метров, после чего произошло резкое снижение до 2347 метров. Затем же воздушное судно вновь начало набирать высоту и, поднявшись до 2621 метра, пропало с экранов радаров.

Это заметил один из интернет-пользователей. «Полетный радар показывает, что самолет поднимается на 8100 футов. Затем самолет снижается до 7700 и поднимается до 8600 за три минуты до потери радиолокационного контакта» - написал @turbopropellor в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 10 марта, Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии. Как отмечалось, самолет, направлявшийся в Найроби (Кения), потерпел крушение спустя шесть минут после взлета из аэропорта эфиопской столицы Аддис-Абебы. А чуть позже выяснилось, что все, кто был на борту, погибли - это 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU