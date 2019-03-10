2019-03-10T16:07:12+03:00
Политика

В Минобороны сообщили о создании нового мишенного комплекса «Адъютант»

Государственные испытания системы начнутся уже в апреле 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России создали новый мишенный комплекс «Адъютант»В России создали новый мишенный комплекс «Адъютант»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В министерстве обороны России сообщили о создании высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант", который может имитировать дроны и другие крылатые цели. Первые государственные испытания системы запланированы уже на апрель 2019 года.

В ведомстве уточнили, что данное вооружение состоит из подвижного пункта управления, пяти типов воздушных мишеней и средств их запуска. Задачей же "Адъютанта" является обеспечение работы ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций и других установок.

При этом для управления комплексом достаточно двух операторов, которые смогут одновременно управлять шестью мишенями в любой конфигурации, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что система "Адъютант" была создана в рамках расширения линейки спецтехники. С ее помощью расчеты ЗРК смогут тренироваться в условиях мишенной обстановки, полностью моделирующей современный бой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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