В Минобороны сообщили о создании нового мишенного комплекса «Адъютант»
В министерстве обороны России сообщили о создании высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант", который может имитировать дроны и другие крылатые цели. Первые государственные испытания системы запланированы уже на апрель 2019 года.
В ведомстве уточнили, что данное вооружение состоит из подвижного пункта управления, пяти типов воздушных мишеней и средств их запуска. Задачей же "Адъютанта" является обеспечение работы ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций и других установок.
При этом для управления комплексом достаточно двух операторов, которые смогут одновременно управлять шестью мишенями в любой конфигурации, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что система "Адъютант" была создана в рамках расширения линейки спецтехники. С ее помощью расчеты ЗРК смогут тренироваться в условиях мишенной обстановки, полностью моделирующей современный бой.
ИСТОЧНИК KP.RU