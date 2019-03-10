В США задержали основателя криптовалютной пирамиды OneCoin
Сотрудники правоохранительных органов США задержали в аэропорту Лос-Анджелеса гражданина Болгарии Константина Игнатова по обвинению в мошенничестве. Дело связано с продажей криптовалюты под названием OneCoin
Кроме того, была задержана Ружа Игнатова – сестра Игнатова, которая является основателем и первым руководителем компании OneCoin. Ее обвиняют в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.
В прокуратуре считают, что из-за функционирования OneCoin Ltd пострадали 3 млн человек по всему миру.
Двое жителей Нягани, как ранее писал сайт kp.ru, были приговорены к 2,5 годам лишения свободы условно по статье «Мошенничество» за хищение криптовалюты у жителя Нижнего Новгорода на сумму более 800 тысяч рублей. Как известно из материалов дела, молодые люди создали на форуме тему, в которой предлагали обмен BTC-E кодов на российские рубли. При этом эксперты тогда заявили, что криптовалютные мошенники осуждены несправедливо.
ИСТОЧНИК KP.RU