Консул РФ подтвердил гибель трех россиян при крушении Boeing в Эфиопии

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-10T15:58:07+03:00

Рашид Умяров рассказал Радио "Комсомольская правда", что имена погибших будут озвучены в самое ближайшее время

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Консул РФ в Эфиопии Рашид Умяров подтвердил информации о том, что на борту потерпевшего крушения пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines находились трое наших соотечественников.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее соответствующее заявление сделали в пресс-службе самого авиаперевозчика. Всего же на борту разбившегося в воскресенье, 10 марта, лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа из 33 разных государств. Все они погибли.

"Информацию подтверждаю. На пресс-конференции руководства "Эфиопских авиалиний" было озвучено, что на борту было трое граждан Российской Федерации", - сказал консул в эфире Радио "Комсомольская правда".

Дипломат подчеркнул, что уже связался с авиакомпанией, и они пообещали предоставить ему имена погибших россиян в самое ближайшее время. Что же касается подробностей крушения Boeing-737 MAX 8, то, согласно данным авиакомпании, лайнер рухнул, пролетев всего 47 километров.

"Сейчас все говорят о том, что у данного вида самолетов существует определенная проблема с рулями высоты, и, возможно, это стало причиной авиакатастрофы. Сейчас продолжается поисковая операция на месте", - подытожил Умяров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU