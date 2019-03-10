2019-03-10T16:19:38+03:00
Политика

Российские дипломаты хотят пообщаться с персоналом больницы Солсбери

В посольстве РФ в Великобритании намерены посмотреть, как и чем лечили Сергея и Юлию Скрипаль
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Представители посольства РФ хотят пообщаться с персоналом больницы СолсбериПредставители посольства РФ хотят пообщаться с персоналом больницы СолсбериФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сотрудники российского посольства в Великобритании планируют встретиться с персоналом больницы в Солсбери, где проходили лечение экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. О таком намерении рассказал посол РФ в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.

"Мы хотели бы побеседовать с персоналом больницы, мы хотели бы посмотреть, как лечили, чем лечили. Как так получилось, что половина больницы оказалась напичкана специалистами по работе с химическими отравляющими веществами, обычная больница в Солсбери", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, что почти ровно год назад в небольшом британском городке были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. При этом в правоохранительных органах королевства заявили, что на отца с дочерью воздействовали неким нервнопаралитическим ядом.

Сайт kp.ru писал о том, что после инцидента Юлия лишь однажды появилась на публике, чтобы дать интервью, после этого ни ее, ни Сергея никто не видел. Многие считают, что отца семейства уже вовсе нет в живых. Лондон же отказывается предоставлять Москве хоть какую-то информацию.

Мария Захарова - о деле Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ЦБ КНР считает, что в будущем юань начнет привлекать инвесторов
Названы имена россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии
В Индонезии десятки людей пострадали при сходе поезда с рельсов
Консул РФ подтвердил гибель трех россиян при крушении Boeing в Эфиопии
В США задержали основателя криптовалютной пирамиды OneCoin
В Минобороны сообщили о создании нового мишенного комплекса «Адъютант»
Стало известно, как летел пассажирский Boeing перед крушением в Эфиопии
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Эфиопии
В Boeing прокомментировали крушение самолета в Эфиопии
На борту разбившегося в Эфиопии самолета было трое россиян
Появилось фото с места крушения пассажирского Boeing в Эфиопии
Посольство РФ выясняет судьбу россиянина, который приобрел билет на разбившийся в Эфиопии Boeing
В центре Стокгольма взорвался автобус
Владимира Этуша кремируют на Троекуровском кладбище 12 марта
Министр здравоохранения Туниса ушел в отставку после массовой гибели младенцев
Пилот Юрий Сытник не исключил связь между авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии