Российские дипломаты хотят пообщаться с персоналом больницы Солсбери

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-10T16:19:38+03:00

В посольстве РФ в Великобритании намерены посмотреть, как и чем лечили Сергея и Юлию Скрипаль

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Сотрудники российского посольства в Великобритании планируют встретиться с персоналом больницы в Солсбери, где проходили лечение экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. О таком намерении рассказал посол РФ в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.

"Мы хотели бы побеседовать с персоналом больницы, мы хотели бы посмотреть, как лечили, чем лечили. Как так получилось, что половина больницы оказалась напичкана специалистами по работе с химическими отравляющими веществами, обычная больница в Солсбери", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, что почти ровно год назад в небольшом британском городке были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. При этом в правоохранительных органах королевства заявили, что на отца с дочерью воздействовали неким нервнопаралитическим ядом.

Сайт kp.ru писал о том, что после инцидента Юлия лишь однажды появилась на публике, чтобы дать интервью, после этого ни ее, ни Сергея никто не видел. Многие считают, что отца семейства уже вовсе нет в живых. Лондон же отказывается предоставлять Москве хоть какую-то информацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694920" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о деле Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU