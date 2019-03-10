2019-03-10T16:40:15+03:00
Политика

Германия призвала Китай обсудить договор о контроле за вооружениями

По словам главы МИД ФРГ, одной из причин выхода РФ и США из ДРСМД является нежелание Китая становиться частью каких-либо договоров
Марина ВЕНЦОВА
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Глава МИД ФРГ призвал Китай обсудить выход РФ и США из ДРСМДГлава МИД ФРГ призвал Китай обсудить выход РФ и США из ДРСМДФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал власти Китайской Народной Республики присоединиться к дискуссии о контроле над вооружениями. Он отметил, что у Пекина есть свобода действий.

«Если Пекин отказывается от контроля, то это не должно означать конец дискуссии. Китаю нужно занять место за столом переговоров. Мы должны оказывать давление", - сказал глава внешнеполитического ведомства Германии в интервью газете Tagesspiegel am Sonntag.

2 марта, как ранее писал сайт kp.ru, под предлогом якобы многочисленных нарушений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности со стороны России, США приостановили выполнение своих обязательств в соответствии с данным соглашением. 4 марта, в ответ на это, президент России Владимир Путин подписал аналогичный указ. В нем указывается, что выполнение договора будет остановлено до тех пор, пока Соединенные Штаты не устранят нарушенные ими обязательства или до прекращения действия соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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