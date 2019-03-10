Глава ЦБ КНР считает, что в будущем юань начнет привлекать инвесторов

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-10T16:39:30+03:00

Однако Пекин не собирается использовать корректировку курса валюты в рамках ведения торговой войны с сША

Изменить размер текста: A A

В будущем юань станет очень привлекательной для инвесторов валютой за счёт формирования механизма обменного курса. Такого мнения придерживается глава Народного банка республики И Ган.

Согласно его данным, граждане, компании и инвесторы все больше доверяют жэньминьби (официальное название юаня), а регулятор прикладывает много усилий для сохранения обменного курса на "рациональном и сбалансированном уровне", несмотря на девальвацию.

При этом использование корректировки курса валюты в рамках ведения торговой войны с США, по мнению И Гана, невозможно. Юань не может быть инструментом подобных трений даже в целях конкурентной борьбы.

"Открытие финансового рынка продвигается в соответствии с графиком в рамках осуществляемой Китаем политики реформ и открытости", - цитирует ТАСС главу ЦБ.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года темпы роста ВВП КНР замедлились впервые с начала 90-х годов и составили всего 6,4%. В Вашингтоне заявили, что причиной тому торговая война.

ИСТОЧНИК KP.RU