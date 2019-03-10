2019-03-10T17:17:32+03:00
В мире

В нападении на посольство КНДР в Мадриде заподозрили спецслужбы США

Испанская полиция и разведывательный центр все больше склоняются именно к этой версии случившегося
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Личности нападавших на посольство КНДР до сих пор не установленыЛичности нападавших на посольство КНДР до сих пор не установленыФото: REUTERS
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К нападению на посольство КНДР в Мадриде могут быть причастны американские спецслужбы. Данную версию испанская полиция и Национальный разведывательный центр рассматривают в качестве одной из возможных.

Сайт kp.ru писал о том, что дерзкий налет на северокорейское диппредставительство был совершен днем 22 февраля. Вооруженные люди ворвались в здание и вынесли из него все компьютеры. При этом сотрудники посольства находились в заложниках не менее четырех часов, пока одной женщине не удалось сбежать. Она и рассказала о случившемся полиции, однако налетчики смогли обмануть правоохранителей и скрыться на автомобилях.

Сейчас стражи порядка рассматривают все возможные версии случившегося, однако подозрения все чаще падают именно на США. Сотрудники атакованного посольства утверждают, что налетчики разговаривали на корейском, а потому могли являться гражданами Южной Кореи, которая тесно сотрудничает с американцами.

Причина же нападения может быть связана с бывшим послом КНДР в Мадриде, объявленным персоной нон грата еще в 2017 году, или с оборонной программой Пхеньяна. Также рассматривается вариант, при котором за атакой стоят спецслужбы самой Северной Кореи, передает газета El Confidencial,

ИСТОЧНИК KP.RU

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