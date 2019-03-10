За последние сутки в Афганистане силовики ликвидировали более 60 талибов*

СЕГОДНЯ 17:23 2019-03-10T17:23:52+03:00

В Афганистане силовики за последние сутки ликвидировали более 60 боевиков движения "Талибан"* Фото: REUTERS

Спецоперации были проведены в провинциях Логар, Вардак, Гильменд, Урузган и Пактика

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В Афганистане силовики за последние сутки ликвидировали более 60 боевиков движения "Талибан"*. Бойцам правительственных войск также удалось нанести ранения одному из командиров талибов и захватить ряд трофеев.

Как сообщает агентство Khaama Press, спецоперации были проведены в пяти провинциях Афганистана. Так, в провинции Урузган бойцы афганской армии при поддержке ВВС ликвидировали 12 боевиков, а также уничтожили радиовышку и несколько самодельных взрывных устройств талибов.

В районах Бараки-Барак и Чарх провинции Логар, в свою очередь, силовикам удалось ликвидировать 29 бойцов "Талибана" и уничтожить самодельное взрывное устройство. Спецоперации силами спецназа афганской армии и ВВС были также проведены в провинциях Вардак, Гильменд и Пактика. О потерях среди силовиков и мирных жителей не сообщается.

* "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU