2019-03-10T17:30:09+03:00
Политика

Аббас назначил нового премьер-министра Палестины

Мухаммеда Штайе уже поздравили в связи с получением мандата на формирование нового палестинского правительства
Марина ВЕНЦОВА
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Мухаммед Штайе назначен новым премьер-министром ПалестиныМухаммед Штайе назначен новым премьер-министром ПалестиныФото: REUTERS
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Президент Палестины Махмуд Аббас назначил члена Центрального комитета движения ФАТХ, своего бывшего советника, ближайшего соратника и экономического эксперта Мухаммеда Штайе новым премьер-министром Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом сообщил глава пресс-центра ФАТХ Мунир аль-Джагуб.

«Президент Палестины Махмуд Аббас назначает Мухаммеда Штайе, члена Центрального комитета ФАТХ, следующим премьер-министром", - цитирует его РИА Новости.

При этом, как отметили в агентстве, министр по гражданским делам Палестины Хусейн аль-Шейх поздравил Штайе с получением мандата на формирование нового правительства и пожелал ему успехов.

В январе, как ранее писал сайт kp.ru, правительство Палестины во главе с премьер-министром Рами Хамдаллой официально вручили Аббасу прощение о своей отставке. Все члены кабинета должны были продолжить работу до того момента, как будет сформировано новое правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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