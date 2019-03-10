Аббас назначил нового премьер-министра Палестины
Президент Палестины Махмуд Аббас назначил члена Центрального комитета движения ФАТХ, своего бывшего советника, ближайшего соратника и экономического эксперта Мухаммеда Штайе новым премьер-министром Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом сообщил глава пресс-центра ФАТХ Мунир аль-Джагуб.
«Президент Палестины Махмуд Аббас назначает Мухаммеда Штайе, члена Центрального комитета ФАТХ, следующим премьер-министром", - цитирует его РИА Новости.
При этом, как отметили в агентстве, министр по гражданским делам Палестины Хусейн аль-Шейх поздравил Штайе с получением мандата на формирование нового правительства и пожелал ему успехов.
В январе, как ранее писал сайт kp.ru, правительство Палестины во главе с премьер-министром Рами Хамдаллой официально вручили Аббасу прощение о своей отставке. Все члены кабинета должны были продолжить работу до того момента, как будет сформировано новое правительство.
ИСТОЧНИК KP.RU