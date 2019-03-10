Появилось видео испытаний российского "ослепляющего" комплекса "Филин"

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-10T17:48:39+03:00

По некоторым данным, новая станция визуально-оптических помех была установлена на фрегат "Адмирал Горшков". Фото Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ранее сообщалось, что новая станция визуально-оптических помех была установлена на фрегат "Адмирал Горшков"

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В Сети появилось видео испытаний новейшей российской станции визуально-оптических помех "Филин". Комплекс предназначен для нейтрализации прицелов, дальномеров, приборов ночного видения и систем наведения противотанковых управляемых ракет на расстоянии до пяти километров.

Как сообщает телеканал "Звезда", основой системы, разработанной "Ростехом", является мощный прожектор, который, находясь в "помеховом режиме", может на короткое время ослеплять вражеских военных и вызывать у них галлюцинации, а также выводить из строя различную аппаратуру. Отмечается, что новинка уже применяется на нескольких кораблях российского флота.

Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия.

Ранее сайт kp.ru сообщал о возможном применении нового комплекса экипажем фрегата "Адмирал Горшков" во время его похода у берегов Соединенного Королевства: сообщалось, что российский фрегат сопровождал эсминец Королевского флота Великобритании Defender.

ИСТОЧНИК KP.RU