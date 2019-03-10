Болтон считает, что Мадуро боится отдать приказ о задержании Гуайдо

СЕГОДНЯ 17:56 2019-03-10T17:56:56+03:00

По мнению помощника президента США, правоохранители могут просто отказаться подчиняться властям

Изменить размер текста: A A

Президент Венесуэлы Николас Мадуро боится отдать приказ об аресте оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, поскольку сотрудники правоохранительных органов могут отказаться подчиняться официальным властям. Такого мнения придерживается помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Я считаю, что движущая сила сейчас на стороне Гуайдо", - сказал политик в эфире телеканала ABC,

Между тем, немецкие СМИ придерживаются несколько иного мнения. Журналисты считают, что Гуайдо постоянно обращается за помощью к международному сообществу, поскольку сам он и его сторонники довольно беспомощны.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас венесуэльскими оппозиционеры во многом "прячутся за спиной" США. И даже несмотря на то, что многие страны признали Гуайдо в качестве временного главы республики, официальный президент не сдает свои позиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687980" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU