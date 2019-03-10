Политолог объяснил, почему на Западе "снова любят" Порошенко

СЕГОДНЯ 18:14 2019-03-10T18:15:26+03:00

Западные политики поняли, что в их же интересах закрыть глаза на промахи Порошенко Фото: REUTERS

По мнению Андриана Каратницкого, остальные кандидаты на пост президента Украины просто не устраивают Европу

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Западные страны вновь "полюбили" действующего президента Украины Петра Порошенко, поскольку остальные участники избирательной кампании 2019 года их просто не устраивают. К такому выводу пришел европейский политолог Адриан Каратницкий.

По его мнению, среди всех кандидатов Порошенко единственный, кто может "спасти Украину от возвращения под влияние России". Такие же политики, как Юлия Тимошенко или Владимир Зеленский, лишь дестабилизируют ситуацию и сведут на "нет" весь прогресс по европеизации страны.

При этом на Западе понимают, что, будучи главой государства, Порошенко допустил множество ошибок - при нем увеличился уровень коррупции, реформы остались нереализованными, однако альтернативы данному кандидату просто нет.

В своей статье изданию Politico Каратницкий указал на то, что "смешанные" итоги руководства меркнут перед возможностью ослабления связи между Киевом и Европой. Именно поэтому на Западе уже решили вновь оказать поддержку Порошенко. Остается лишь выбрать время действий - первый тур выборов или второй.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также назвал Порошенко самым удобным кандидатом для Запада, поэтому, вероятно, он и выйдет победителем в избирательной гонке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU