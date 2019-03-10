Семья американского подростка намерена предъявить телекомпании иск на $250 млн

СЕГОДНЯ 18:39 2019-03-10T18:39:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Родители американского подростка Николаса Сэндмана предъявят телекомпании CNN иск на сумму более $250 млн за клевету. Журналисты телеканала устроили мальчику травлю за якобы причастность к издевательствам над представителями коренного народа Америки. При этом факты ими не были проверены.

Как утверждает адвокат потерпевшего Лин Вуд, если разобраться в ситуации, то в действиях Николаса Сэндмана нет ничего дурного. «Однако на CNN не смогли устоять перед соблазном выделить [из толпы] молодого парня в шапке с надписью Make America Great Again и устроить ему травлю», - сказал он в интервью телеканалу FoxNews.

Вуд также напомнил, что ранее родные и близкие учащегося католической школы в Ковингтоне предъявили иск также на $250 млн газете The Washington Post, обвинив ее в клевете.

В январе в газете The Washington Post был опубликован материал, в котором один из представителей коренных народов Америки рассказал о том, как якобы Сэндман вместе с другими учениками из школы Ковингтона издевались над различными племенами индейцев. На подростках были кепки с надписью Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой") - слоганом, который использовал Трамп во время своей предвыборной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU