В центре Нью-Йорка прошли масленичные гуляния

СЕГОДНЯ 18:57 2019-03-10T18:57:55+03:00

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В минувшую субботу, 9 марта, в Центральном парке Нью-Йорка прошли масленичные гуляния, организованные обществом "Русская молодежь Америки".

Наши соотечественники на протяжении уже шести лет устраивают такие празднования на Манхэттене. В этот раз к гуляниям вновь присоединились сотни жителей города, а также проходящие мимо туристы.

Вместе с нарядными активистами они танцевали русские народные танцы, водили хороводы, запевали "Калинку" и играли в различные игры. Кроме того, любой желающий мог подержаться за ленточки символизирующего солнце круга и загадать желание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696294" frameborder="0"></iframe> В центре Нью-Йорка отпраздновали масленицу.

Не обошлось. конечно же, и без поедания традиционного лакомства - блинчиков с самыми различными начинками, в том числе, с медом, сгущенкой и творогом. Отведать праздничное блюдо могли все гости трапезной Свято-Николаевского собора Манхэттена. А в завершение праздника активисты "Русской молодежи Америки" еще и навестили ветеранов Второй мировой войны, а также посетили приют для взрослых русскоязычных эмигрантов, которым вручили не только блины, но и другие подарки.

"Несмотря на то, что мы находимся далеко от родины, все равно чтим и соблюдаем все традиции наших предков - с этим мы родились, с этим остаемся везде, и это мы передаем нашим детям, уже рожденным здесь", - цитирует ТАСС вице-президента общества Марину Иванникову.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать блины на Масленицу.

ИСТОЧНИК KP.RU