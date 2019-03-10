В Саудовской Аравии откроется первая в стране консерватория

СЕГОДНЯ 19:25 2019-03-10T19:25:39+03:00

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Директор главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что власти намерены построить первую консерваторию в стране. При этом сроки начала ее строительства и открытия озвучены пока не были.

"Я бы хотел объявить о необычном сюрпризе для подданных. Совет по культуре изучает возможность выдачи в скором времени разрешения для строительства и открытия консерватории", - цитирует его ТАСС.

В связи со сделанным заявлением сразу возникли споры между реформаторами и консерваторами. Так сторонники реформ, среди которых в основном молодежь, заявили, что такое решение уже давно назрело и будет шагом вперед в культурном развитии королевства. При этом их оппоненты, среди которых преимущественно люди среднего и старшего возраста, утверждают, что открытие консерватории нарушает нормы ислама.

Сайт kp.ru писал, что главный священнослужитель Саудовской Аравии во время очередной проповеди разразился неожиданной речью, дав «добро» мужчинам на каннибализм в отношении своих жен.

ИСТОЧНИК KP.RU