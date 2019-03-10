В Саудовской Аравии откроется первая в стране консерватория
Директор главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что власти намерены построить первую консерваторию в стране. При этом сроки начала ее строительства и открытия озвучены пока не были.
"Я бы хотел объявить о необычном сюрпризе для подданных. Совет по культуре изучает возможность выдачи в скором времени разрешения для строительства и открытия консерватории", - цитирует его ТАСС.
В связи со сделанным заявлением сразу возникли споры между реформаторами и консерваторами. Так сторонники реформ, среди которых в основном молодежь, заявили, что такое решение уже давно назрело и будет шагом вперед в культурном развитии королевства. При этом их оппоненты, среди которых преимущественно люди среднего и старшего возраста, утверждают, что открытие консерватории нарушает нормы ислама.
Сайт kp.ru писал, что главный священнослужитель Саудовской Аравии во время очередной проповеди разразился неожиданной речью, дав «добро» мужчинам на каннибализм в отношении своих жен.
ИСТОЧНИК KP.RU