Береговая охрана США спасла 46 рыбаков со льдины на озере Эри

СЕГОДНЯ 19:57 2019-03-10T19:57:37+03:00

На помощь оказавшимся в ловушке людям были направлены аэроглиссеры и вертолеты

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Береговой охраны США спасли 46 любителей подледного лова, который оказались в ловушке на отколовшейся льдине в центре озера Эри штата Огайо. Об этом сообщили в пресс-службе самого ведомства.

Известно, что рыбаки подняли тревогу в субботу, 9 марта, около восьми часов утра. Лед начал трескаться и делиться на отдельные льды. В результате более ста человек оказались оторваны от суши. Большинству из них удалось добраться до берега самостоятельно вплавь и пешком по фрагментам более мелких льдин, однако отдельная группа людей продолжила дрейфовать в середине озера.

"Береговая охрана США и местные службы в субботу спасли 46 поклонников подледного лова со льдины, оторвавшейся и дрейфовавшей около острова Катаваба", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте службы.

Здесь же уточняется, что в рамках оказания помощи рыбакам были задействованы два аэроглиссера и четыре вертолета. К счастью, данное происшествие обошлось без жертв, однако в Береговой охране рекомендовали любителям подледной ловли воздержаться от походов на озеро Эри из-за потепления.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года все российские соцсети обсуждали видео, на котором двое бесстрашных рыбаков стоят на тонкой льдине всего в нескольких метров от кромки воды.

ИСТОЧНИК KP.RU