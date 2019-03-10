Украинский националист Кухарчук попал в базу данных "Миротворца"
Глава черкасского областного отделения политического блока "Национальный корпус" Дмитрий Кухарчук был внесен в базу данных скандально известного сайта "Миротворец". Создатели портала обвинили радикала в организации нападения на полицейских и "проплаченных митингов".
Речь идет, в частности, о событиях, произошедших в минувшую субботу, 9 марта. Сайт kp.ru писал о том, что сначала националисты собрались у здания администрации президента Украины в Киеве, требуя расследовать крупный коррупционный скандал в оборонной сфере страны, а потом решили найти самого главу государства Петра Порошенко и отправились в Черкассы, где он в тот момент проводил свой предвыборный митинг.
В результате выступление политика была сорвано, а ему самому пришлось бежать из города. Радикалы пытались заблокировать автомобиль президента, но были атакованы слезоточивым газом. Начались беспорядки, в результате которых пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов.
"Организатор нападения на сотрудников нацполиции МВД Украины 9 марта 2019 года в Черкассах, нанесения телесных повреждений полицейским, организатор проплаченных митингов", - именно так описывается личность Кухарчука на сайте "Миротворец".
По аналогичным обвинениям в базу данных был внесен также лидер молодежного крыла черкасской ячейки "Национального корпуса" Иван Хижняк.
Нацисты подрались с полицейскими, пытаясь добраться до Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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