В провинциях на юге Таиланда прогремели 15 взрывов

СЕГОДНЯ 20:39 2019-03-10T20:39:01+03:00

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В провинциях Сатун и Пхатталунг на юге Таиланда произошла серия взрывов самодельных бомб. В результате данного инцидента никто не пострадал. При этом получили ущерб некоторые здания.

По данным полиции, в провинции Пхатталунг произошло 11 взрывов, в Сатуне четыре - два из них прогремели возле полицейского участка, а еще два - около продуктового магазина. Кроме того, саперы обнаружили три самодельные бомбы в Пхатталунге. Позже они были обезврежены и уничтожены.

Сотрудники правоохранительных органов пока не озвучили официальную версию того, кто стоял за организацией данных подрывов. Однако нельзя исключать, что к происшествию могут быть причастными представители вооруженных формирований, действующие на мусульманском юге Таиланда уже более 10 лет, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Таиланде при подрыве патрульного автомобиля, перевозившего военных, погибли пятеро бойцов. Еще четыре человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU