Башар Асад рассказал об экономической блокаде Сирии

СЕГОДНЯ 20:35 2019-03-10T20:35:44+03:00

По словам президента республики, инструменты международной политики изменились, и теперь на Дамаск давят санкциями

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Западные страны устроили настоящую экономическую блокаду Сирии и теперь ведут эту войну исключительно с помощью санкций. Такое заявление сделал президент республики Башар Асад.

Согласно его наблюдениям, инструменты международной политики на сегодняшний день претерпели значительные изменения, и если раньше проблемы решались путем диалога, то теперь используются бойкоты, отзывы послов, экономические блокады и терроризм.

Даже борьба с экстремистами в Сирии является всего лишь частью широкомасштабной войны. По мнению Асада, терроризм нельзя ограничить каким-то одним регионом, а в противостоянии ему необходимо использовать не только военные, но, прежде всего, интеллектуальные и идеологические способы, передает SANA.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце Сенат США одобрил очередной пакет санкций в отношении союзников официального Дамаска, которые оказывают ему военную помощь. Под удар попала не только сама Сирия, но и Россия, а также Иран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691972" frameborder="0"></iframe> Путин о выводе американских войск из Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU