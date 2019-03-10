Башар Асад рассказал об экономической блокаде Сирии
Западные страны устроили настоящую экономическую блокаду Сирии и теперь ведут эту войну исключительно с помощью санкций. Такое заявление сделал президент республики Башар Асад.
Согласно его наблюдениям, инструменты международной политики на сегодняшний день претерпели значительные изменения, и если раньше проблемы решались путем диалога, то теперь используются бойкоты, отзывы послов, экономические блокады и терроризм.
Даже борьба с экстремистами в Сирии является всего лишь частью широкомасштабной войны. По мнению Асада, терроризм нельзя ограничить каким-то одним регионом, а в противостоянии ему необходимо использовать не только военные, но, прежде всего, интеллектуальные и идеологические способы, передает SANA.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце Сенат США одобрил очередной пакет санкций в отношении союзников официального Дамаска, которые оказывают ему военную помощь. Под удар попала не только сама Сирия, но и Россия, а также Иран.
Путин о выводе американских войск из Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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