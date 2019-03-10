2019-03-10T20:35:44+03:00
Политика

Башар Асад рассказал об экономической блокаде Сирии

По словам президента республики, инструменты международной политики изменились, и теперь на Дамаск давят санкциями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Сирии Башар АсадПрезидент Сирии Башар АсадФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Западные страны устроили настоящую экономическую блокаду Сирии и теперь ведут эту войну исключительно с помощью санкций. Такое заявление сделал президент республики Башар Асад.

Согласно его наблюдениям, инструменты международной политики на сегодняшний день претерпели значительные изменения, и если раньше проблемы решались путем диалога, то теперь используются бойкоты, отзывы послов, экономические блокады и терроризм.

Даже борьба с экстремистами в Сирии является всего лишь частью широкомасштабной войны. По мнению Асада, терроризм нельзя ограничить каким-то одним регионом, а в противостоянии ему необходимо использовать не только военные, но, прежде всего, интеллектуальные и идеологические способы, передает SANA.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце Сенат США одобрил очередной пакет санкций в отношении союзников официального Дамаска, которые оказывают ему военную помощь. Под удар попала не только сама Сирия, но и Россия, а также Иран.

Путин о выводе американских войск из Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штайнмайер осудил рост антисемитизма в Германии: "Мне стыдно и больно"
Итог матча Спартак - Динамо: спартаковцы победили 1:0 благодаря голу Георгия Джикии
Тако Чарквиани создала новую оппозиционную партию в Грузии
В провинциях на юге Таиланда прогремели 15 взрывов
Украинский националист Кухарчук попал в базу данных "Миротворца"
Самолет президента Алжира вылетел из Швейцарии
Береговая охрана США спасла 46 рыбаков со льдины на озере Эри
В Саудовской Аравии откроется первая в стране консерватория
В центре Нью-Йорка прошли масленичные гуляния
Семья американского подростка намерена предъявить телекомпании иск на $250 млн
При крушении самолета в Эфиопии погиб известный итальянский археолог
Политолог объяснил, почему на Западе "снова любят" Порошенко
В Москве горит склад с лакокрасочными изделиями
Болтон считает, что Мадуро боится отдать приказ о задержании Гуайдо
Появилось видео испытаний российского "ослепляющего" комплекса "Филин"
National Interest о российской ракете "Циркон": "Все круче с каждым днем"
Аббас назначил нового премьер-министра Палестины
За последние сутки в Афганистане силовики ликвидировали более 60 талибов*