Тако Чарквиани создала новую оппозиционную партию в Грузии

СЕГОДНЯ 20:51 2019-03-10T20:51:12+03:00

Целью блока "Закон и справедливость" стал вывод страны из кризиса и смена действующей власти

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Дочь известного грузинского поэта Джансуга Чарквиани -Тако Чарквиани - создала новую оппозиционную партию под названием "Закон и справедливость". О ее формировании сама 54-летняя женщина сообщила в воскресенье, 10 марта, во время выступления в Тбилиси.

"За последние 30 лет в Грузии было создано множество партий, которыми никого не удивишь. Сегодня мы объявляем о создании партии, которая будет бороться за вывод страны из кризиса, за решение жизненно важных проблем", - сказала Тако Чарквиани.

Политик подчеркнула, что новая партия будет сотрудничать со всеми оппозиционными силами с целью проведения досрочных выборов в грузинский парламент и смены действующей власти. Еще одной задачей блока является также вывод государства из устоявшегося кризиса, передает ТАСС.

Напомним, что в конце 2018 года в Грузии прошли очередные президентские выборы, победу в которых одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией.

Сайт kp.ru писал о том, что оппозиционные силы оказались недовольны таким раскладом и сразу после объявления результатов избирательной кампании начали устраивать массовые демонстрации и беспорядки. Несмотря на это, Зурабишвили беспрепятственно вступила в должность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/682491" frameborder="0"></iframe> Оппозиция прорывается в Телави сквозь кордоны полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU