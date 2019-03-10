2019-03-10T21:05:45+03:00
Политика

Штайнмайер осудил рост антисемитизма в Германии: "Мне стыдно и больно"

Президент ФРГ напомнил, что любое проявление ненависти к евреям нарушает Конституцию и принципы демократии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Германии Франк-Вальтер ШтайнмайерПрезидент Германии Франк-Вальтер ШтайнмайерФото: REUTERS
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал увеличение уровня антисемитизма в стране и выступил с резким осуждением такой тенденции. Соответствующее заявление было сделано в воскресенье, 10 марта, на открытии Недели братства в Нюрнберге.

По словам главы государства, ненависть к евреям вновь становится допустимым и обычным явлением "в приличном" немецком обществе, и это не может не вызывать серьёзную озабоченность.

"Мне стыдно и больно, что антисемитизм именно здесь, в Германии, всё чаще открыто демонстрирует свой оскал", - сказал Штайнмайер.

При этом он подчеркнул, что любое проявление нетерпимости и насилия в отношении евреев являются нарушением основ сосуществования, Конституции и демократии, передает Deutsche Welle.

Сайт kp.ru писал о том, что сами граждане ФРГ признают наличие проблемы антисемитизма у них в стране. Так, об усилении данной тенденции на начало 2019 года заявил 61% опрошенных, противоположной позиции придерживаются лишь 27%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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