Штайнмайер осудил рост антисемитизма в Германии: "Мне стыдно и больно"
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал увеличение уровня антисемитизма в стране и выступил с резким осуждением такой тенденции. Соответствующее заявление было сделано в воскресенье, 10 марта, на открытии Недели братства в Нюрнберге.
По словам главы государства, ненависть к евреям вновь становится допустимым и обычным явлением "в приличном" немецком обществе, и это не может не вызывать серьёзную озабоченность.
"Мне стыдно и больно, что антисемитизм именно здесь, в Германии, всё чаще открыто демонстрирует свой оскал", - сказал Штайнмайер.
При этом он подчеркнул, что любое проявление нетерпимости и насилия в отношении евреев являются нарушением основ сосуществования, Конституции и демократии, передает Deutsche Welle.
Сайт kp.ru писал о том, что сами граждане ФРГ признают наличие проблемы антисемитизма у них в стране. Так, об усилении данной тенденции на начало 2019 года заявил 61% опрошенных, противоположной позиции придерживаются лишь 27%.
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ИСТОЧНИК KP.RU