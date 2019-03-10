2019-03-10T21:24:05+03:00
В мире

Железнодорожное сообщение на западе Германии приостановлено из-за урагана

Сильный штормовой ветер уже привел к ряду мелкий происшествий на территории всего Северного Рейна - Вестфалии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В одном из регионов Германии из-за урагана остановлены поездаВ одном из регионов Германии из-за урагана остановлены поездаФото: REUTERS
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Власти расположенного на западе Германии региона Северный Рейн — Вестфалия временно приостановили железнодорожное сообщение из-за урагана "Эберхард".

На территории большей части данной земли объявлено штормовое предупреждение. Разрушительной циклон продолжает двигаться на восток на огромной скорости. Существует вероятность возникновения определенных последний, таких как падение деревьев и повреждение крыш. В ряде районов уже зафиксированы подобные мелкие происшествия.

Что касается движения поездов, то на данный момент железнодорожное сообщение в направлении Гамбурга, Ганновера, Касселя-Вильгельмсхёэ и Франкфурта-на-Майне полностью парализовано. Добраться из Германии в Нидерланды или в Бельгию и обратно по рельсам пока невозможно, передает Der Spiegel.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на этой неделе в Германии также было неспокойно, но совсем по другой причине. Администрация одного из детских садов Гамбурга попросила родителей не наряжать детей на карнавалы в костюмы индейцев, чтобы не допустить "дискриминации". Политики были крайне возмущены таким правилом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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