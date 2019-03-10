2019-03-10T21:47:10+03:00
Происшествия

Жертвами авиакатастрофы в Эфиопии стали не менее 12 сотрудников ООН

В организации уже пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На борту разбившегося в Эфиопии самолета находились сотрудники ООННа борту разбившегося в Эфиопии самолета находились сотрудники ООНФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Не менее 12 сотрудников Организации Объединенных Наций стали жертвами авиакатастрофы в Эфиопии, которая случилась утром в воскресенье, 10 марта. Такие данные предоставил некий осведомленный источник в ООН.

Агентство France-Presse уточняет, что по меньшей мере один из погибших являлся участником программы по окружающей среде, который направлялся на встречу в Найроби. Между тем, согласно информации исполнительного директора организации Дэвида Бизли, речь идет о сотрудниках продовольственной программы.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям в это тяжелое время", - написал он у себя в Twitter.

Напомним, что Боинг-737 MAX-800 разбился спустя всего шесть минут после вылета из аэропорта эфиопского Аддис-Абебы. Пилот успел сообщить о неких неполадках на борту, а потом лайнер пропал с радаров. Его обломки нашли в районе вулкана Бишофту. Осмотр места происшествия показал, что все находившиеся на борту 157 человек погибли.

Сайт kp.ru писал о том, что среди жертв авиакатастрофы оказались также трое россиян - Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов. Первые являлись супружеской парой и любили путешествовать, рассказывая о поездках в соцсетях. Этот их визит в Африку должен был стать первым. Сергей же профессионально занимался парашютным спортом, работал инструктором и воздушным оператором.

Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гуайдо намерен добиваться введения режима ЧП в Венесуэле
Лидер Кубы возложил на США вину за нападение на венесуэльскую ГЭС
Железнодорожное сообщение на западе Германии приостановлено из-за урагана
Штайнмайер осудил рост антисемитизма в Германии: "Мне стыдно и больно"
Итог матча Спартак - Динамо: спартаковцы победили 1:0 благодаря голу Георгия Джикии
Тако Чарквиани создала новую оппозиционную партию в Грузии
В провинциях на юге Таиланда прогремели 15 взрывов
Башар Асад рассказал об экономической блокаде Сирии
Украинский националист Кухарчук попал в базу данных "Миротворца"
Самолет президента Алжира вылетел из Швейцарии
Береговая охрана США спасла 46 рыбаков со льдины на озере Эри
В Саудовской Аравии откроется первая в стране консерватория
В центре Нью-Йорка прошли масленичные гуляния
Семья американского подростка намерена предъявить телекомпании иск на $250 млн
При крушении самолета в Эфиопии погиб известный итальянский археолог
Политолог объяснил, почему на Западе "снова любят" Порошенко
В Москве горит склад с лакокрасочными изделиями
Болтон считает, что Мадуро боится отдать приказ о задержании Гуайдо
Появилось видео испытаний российского "ослепляющего" комплекса "Филин"
National Interest о российской ракете "Циркон": "Все круче с каждым днем"
Аббас назначил нового премьер-министра Палестины
За последние сутки в Афганистане силовики ликвидировали более 60 талибов*