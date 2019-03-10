Жертвами авиакатастрофы в Эфиопии стали не менее 12 сотрудников ООН

СЕГОДНЯ 21:47 2019-03-10T21:47:10+03:00

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Не менее 12 сотрудников Организации Объединенных Наций стали жертвами авиакатастрофы в Эфиопии, которая случилась утром в воскресенье, 10 марта. Такие данные предоставил некий осведомленный источник в ООН.

Агентство France-Presse уточняет, что по меньшей мере один из погибших являлся участником программы по окружающей среде, который направлялся на встречу в Найроби. Между тем, согласно информации исполнительного директора организации Дэвида Бизли, речь идет о сотрудниках продовольственной программы.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям в это тяжелое время", - написал он у себя в Twitter.

Напомним, что Боинг-737 MAX-800 разбился спустя всего шесть минут после вылета из аэропорта эфиопского Аддис-Абебы. Пилот успел сообщить о неких неполадках на борту, а потом лайнер пропал с радаров. Его обломки нашли в районе вулкана Бишофту. Осмотр места происшествия показал, что все находившиеся на борту 157 человек погибли.

Сайт kp.ru писал о том, что среди жертв авиакатастрофы оказались также трое россиян - Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов. Первые являлись супружеской парой и любили путешествовать, рассказывая о поездках в соцсетях. Этот их визит в Африку должен был стать первым. Сергей же профессионально занимался парашютным спортом, работал инструктором и воздушным оператором.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696300" frameborder="0"></iframe> Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU