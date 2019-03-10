2019-03-10T22:22:21+03:00
Политика

Гуайдо намерен добиваться введения режима ЧП в Венесуэле

По словам оппозиционера, многие страны готовы оказать Каракасу помощь в ситуации с отключением электроэнергии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоЛидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоФото: REUTERS
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя временным главой государства, заявил о намерении добиваться введения в республике режима чрезвычайного положения. Именно с такой просьбой политик планирует обратиться к Национальной ассамблее на фоне ситуации с отключением электричества по всей стране

"Мы не можем оставить наших людей без поддержки", - заявил Гуайдо во время выступления в Каракасе.

По его словам, введение режима ЧП позволит обратиться за помощью к другим странам. Так, оппозиционные силы уже успели обсудить этот вопрос с Германией, Японией, Бразилией и Колумбией, передает AFP.

Напомним, что ровно три дня назад несколько десятков венесуэльских штатов остались без электричества в результате массовой кибератаки на автоматическую систему контроля гидроэлектростанции "Гури". К настоящему моменту проблему практически полностью удалось разрешить, однако в результате инцидента погибли по меньшей мере 15 детей.

Сайт kp.ru писал о том, что официальные Каракас, а также власти Кубы уже возложили ответственность за случившееся на США.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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