Гуайдо намерен добиваться введения режима ЧП в Венесуэле

СЕГОДНЯ 22:22 2019-03-10T22:22:21+03:00

По словам оппозиционера, многие страны готовы оказать Каракасу помощь в ситуации с отключением электроэнергии

Изменить размер текста: A A

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя временным главой государства, заявил о намерении добиваться введения в республике режима чрезвычайного положения. Именно с такой просьбой политик планирует обратиться к Национальной ассамблее на фоне ситуации с отключением электричества по всей стране

"Мы не можем оставить наших людей без поддержки", - заявил Гуайдо во время выступления в Каракасе.

По его словам, введение режима ЧП позволит обратиться за помощью к другим странам. Так, оппозиционные силы уже успели обсудить этот вопрос с Германией, Японией, Бразилией и Колумбией, передает AFP.

Напомним, что ровно три дня назад несколько десятков венесуэльских штатов остались без электричества в результате массовой кибератаки на автоматическую систему контроля гидроэлектростанции "Гури". К настоящему моменту проблему практически полностью удалось разрешить, однако в результате инцидента погибли по меньшей мере 15 детей.

Сайт kp.ru писал о том, что официальные Каракас, а также власти Кубы уже возложили ответственность за случившееся на США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU