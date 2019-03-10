Гуайдо намерен добиваться введения режима ЧП в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя временным главой государства, заявил о намерении добиваться введения в республике режима чрезвычайного положения. Именно с такой просьбой политик планирует обратиться к Национальной ассамблее на фоне ситуации с отключением электричества по всей стране
"Мы не можем оставить наших людей без поддержки", - заявил Гуайдо во время выступления в Каракасе.
По его словам, введение режима ЧП позволит обратиться за помощью к другим странам. Так, оппозиционные силы уже успели обсудить этот вопрос с Германией, Японией, Бразилией и Колумбией, передает AFP.
Напомним, что ровно три дня назад несколько десятков венесуэльских штатов остались без электричества в результате массовой кибератаки на автоматическую систему контроля гидроэлектростанции "Гури". К настоящему моменту проблему практически полностью удалось разрешить, однако в результате инцидента погибли по меньшей мере 15 детей.
Сайт kp.ru писал о том, что официальные Каракас, а также власти Кубы уже возложили ответственность за случившееся на США.
Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.
ИСТОЧНИК KP.RU