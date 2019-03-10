Демократы обвинили Трампа в "возмутительном злоупотреблении властью"

10 Март 23:02 2019-03-10T23:02:39+03:00

Именно так политики отреагировали на решение президента США ввести чрезвычайное положение в стране

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Член американского Сената от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибрэнд расценила решение президента США Дональда Трампа о введении в стране режима чрезвычайного положения как злоупотребление властью. Об этом кандидат в президенты Штатов написала в своем аккаунте в Twitter.

"Возмутительное злоупотребление властью, не говоря уже о трате средств налогоплательщиков", - говорится в посте на странице Гиллибрэнд.

При этом стоит отметить, что такой позиции придерживается не только данный сенатор, но и многие другие демократы, которые требуют незамедлительно снять введенный Трампом режим ЧП на границе с Мексикой.

"Объявлять чрезвычайное положение из-за проектов, продиктованных нездоровыми амбициями президента, это просто смешно. Нам не нужна стена. Вместо этого мы должны обратить внимание на реальные чрезвычайные ситуации, с которыми сталкивается наша страна - от насилия с применением оружие до наркокризиса", — написала у себя в микроблоге сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее против решения американского лидера выступили также правозащитники в области прав потребителей Public Citizen. Они обратились в федеральный окружной суд Вашингтона с требованием отметить режим ЧП на границе с Мексикой, поскольку его введение противоречит принципу разделения властей.

ИСТОЧНИК KP.RU