Эфиопия объявила 11 марта днем траура по жертвам крушения Boeing-737

10 Март 23:53 2019-03-11T00:05:17+03:00

Власти Эфиопии объявили 11 марта днем траура по погибшим в авиакатастрофе Фото: REUTERS

На борту разбившегося лайнера находились 157 человек из 33 разных стран, в том числе трое россиян [видео]

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Понедельник, 11 марта, в Эфиопии объявлен днем траура в память о всех жертвах крушения Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом сообщил офис главы эфиопского правительства.

«Палата представителей народа объявила 11 марта 2019 году национальным днем траура по гражданам всех стран, которые погибли в этой трагической катастрофе», - говорится в сообщении, опубликованном на странице канцелярии премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, авиакатастрофа произошла утром в воскресенье, 10 марта. Самолет Boeing-737 MAX-800, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, по невыясненным пока причинам, рухнул на землю в районе вулкана Бишофту недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

На борту лайнера находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил. Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

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Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU