Американский сенатор назвал причиной блэкаута в Венесуэле взрыв на несуществующей «немецкой плотине»

СЕГОДНЯ 01:37 2019-03-11T02:00:48+03:00

Американский сенатор Марко Рубио заявил, что причиной отключения электричества в Венесуэле стал взрыв трансформатора на несуществующей «немецкой плотине» Фото: REUTERS

Марко Рубио перепутал: Герман Дам — это имя журналиста, который сообщил об аварии

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Американский сенатор Марко Рубио заявил, что причиной масштабного отключения электричества почти на всей территории Венесуэлы стал взрыв трансформатора на «немецкой плотине» (German Dam), которой в Боливарианской республике просто не существует. Позже выяснилось, что он перепутал название «дамбы» с именем журналиста, который писал об этой аварии.

«Сегодня очередной взрыв трансформатора на немецкой плотине (German Dam) в штате Боливар спровоцировал массовые отключения электроэнергии», - написал на своей странице в Twitter Марко Рубио.

Он добавил, что в результате погибли пациенты больницы и в Каракасе остановилось метро. А заодно сообщил, что в блэкауте виноват президент страны Николас Мадуро.

А через время под твитом американца появился такой комментарий: «Сенатор Марко Рубио, главный трансформатор действительно взорвался в Боливаре [...], но это было не на дамбе, и тем более не на немецкой. Меня зовут Герман Дам, я один из журналистов, опубликовавших информацию о взрыве».

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 7 марта в большинстве штатов Венесуэлы – 21 из 23 – пропало электричество. Власти страны сообщили, что причиной самого масштабного в истории Боливарианской республики блэкаута стала кибератака, проведенная с территории Соединенных Штатов. В связи с этим Венесуэла намерена подать жалобу в ООН.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU