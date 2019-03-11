Американский сенатор назвал причиной блэкаута в Венесуэле взрыв на несуществующей «немецкой плотине»
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что причиной масштабного отключения электричества почти на всей территории Венесуэлы стал взрыв трансформатора на «немецкой плотине» (German Dam), которой в Боливарианской республике просто не существует. Позже выяснилось, что он перепутал название «дамбы» с именем журналиста, который писал об этой аварии.
«Сегодня очередной взрыв трансформатора на немецкой плотине (German Dam) в штате Боливар спровоцировал массовые отключения электроэнергии», - написал на своей странице в Twitter Марко Рубио.
Он добавил, что в результате погибли пациенты больницы и в Каракасе остановилось метро. А заодно сообщил, что в блэкауте виноват президент страны Николас Мадуро.
А через время под твитом американца появился такой комментарий: «Сенатор Марко Рубио, главный трансформатор действительно взорвался в Боливаре [...], но это было не на дамбе, и тем более не на немецкой. Меня зовут Герман Дам, я один из журналистов, опубликовавших информацию о взрыве».
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 7 марта в большинстве штатов Венесуэлы – 21 из 23 – пропало электричество. Власти страны сообщили, что причиной самого масштабного в истории Боливарианской республики блэкаута стала кибератака, проведенная с территории Соединенных Штатов. В связи с этим Венесуэла намерена подать жалобу в ООН.
Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.
ИСТОЧНИК KP.RU