2019-03-11T04:02:14+03:00
Звезды

Хазанов прокомментировал увольнение артиста из МХАТ за пьянство

Знаменитый юморист убежден, что появляться на рабочем месте в нетрезвом виде непозволительно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Геннадий ХазановГеннадий ХазановФото: Борис КУДРЯВОВ
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Знаменитый юморист, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов прокомментировал новость о том, что новый худрук Московского Художественного академического театра имени Горького уволил актера Антона Хомятова за пьянство.

Сам Хомятов заявил, что непьющих артистов не бывает, и «выпить 50 грамм – это нормально». А вот Геннадий Хазанов, который сам неоднократно играл пьяниц, убежден, что выходить на сцену «под градусом» нельзя. И поддержал увольнение актера за то, что от него в театре пахнет алкоголем.

«В нетрезвом виде можно появляться на рабочем месте? Считают, тут нет предмета для разговора», - сказал Хазанов в беседе с НСН.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков был назначен новым художественным руководителем МХАТ имени Горького в конце прошлого года.

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Многие до сих пор воспринимают Геннадия Викторовича Хазанова как мастера разговорного жанра, хотя он уже давно играет на драматической сцене и является худруком Театра эстрады. К нам на «Прямую линию» и на радио «КП» (97,2 FM) он пришел, что называется, «без грима», таким, какой он есть – скорее грустный клоун, чем веселый Арлекин, больше философ, чем шутник (подробности).

Геннадию Хазанову - 72!.1 декабря известный юморист, пародист и актёр отмечает день рождения

ИСТОЧНИК KP.RU

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