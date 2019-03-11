Военные инспекторы из США и Норвегии пролетят над Россией

СЕГОДНЯ 04:11 2019-03-11T04:26:27+03:00

Договор «Открытое небо» был заключен для укрепления взаимопонимания и доверия между странами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские же наблюдатели в рамках договора «Открытое небо» совершат полет над территорией Бельгии, Нидерландов и Люксембурга

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С 11 по 16 марта группа военных инспекторов из США и Норвегии в рамках международного договора «Открытое небо» проведут наблюдательный полет над территорией России, а российские наблюдатели пролетят над территорией Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург).

Об этом в ночь на понедельник сообщил журналистам врио начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин. Он уточнил, что полет совместной миссии США и Норвегии будет совершен на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый) по заранее согласованному маршруту, а российские специалисты на борту самолета будут контролировать применение предусмотренной Договором по открытому небу аппаратуры наблюдения и соблюдение всех правил.

Запланированный же на 11 – 15 марта полет российских инспекторов будет выполнен на самолете наблюдения Ан-30Б, который стартует с аэродрома открытого неба Кечкемет в Венгрии, передает ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.

ИСТОЧНИК KP.RU