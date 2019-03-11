2019-03-11T06:12:34+03:00
Политика

Немецкий политик считает, что Европа предала Россию

Хорст Тельчик призвал Брюссель выстраивать конструктивные отношения с Москвой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Хорст Тельчик, бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута КоляХорст Тельчик, бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута КоляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Немецкий политик Хорст Тельчик, который в свое время был советником по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля, в интервью газете Der Spiegel рассказал, как Европа предала Россию.

Он напомнил, что в самом начале своего президентства Владимир Путин был настроен на сближение с ЕС и даже выражал готовность обсуждать присоединение к НАТО, но европейские страны отказались от сотрудничества.

«На Западе любят возмущаться, грозить пальцем, СМИ выставляют Путина могущественным злодеем, который способен на всё. Нельзя не заметить однобокость такой позиции. Но Путин – не враг Европы», - подчеркнул Хорст Тельчик.

Политик также отметил, что как показывает история, интересы Москвы носят исключительно оборонительный характер, упомянув о нападениях на Россию Карла XII, Наполеона и Гитлера. А в наши дни, по словам Тельчика, НАТО только ухудшает ситуацию, проводя учения у самых российских границ. При этом он выразил уверенность, что Россия никогда не нападет на Альянс, потому что «русские – не сумасшедшие».

Кроме того, Хорст Тельчик раскритиковал позицию Европы по отношению к внутриукраинскому конфликту. По его словам, Западу нужно было думать не о включении Украины в ЕС и НАТО, а об отношениях с Россией.

Теперь, по его мнению, Брюсселю необходимо выстраивать диалог с Москвой.

К слову, как писал сайт kp.ru, накануне президент Латвии Раймондс Вейонис в интервью немецкому журналу призвал ЕС «сплотиться против России».

Кто в России не считает угрозой растущую группировку НАТО у наших границ?.Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об этом в эфире программы Военное ревю на Радио Комсомольская правда. Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/

ИСТОЧНИК KP.RU

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