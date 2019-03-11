2019-03-11T06:31:15+03:00
Происшествия

Жертвами крушения Boeing-737 в Эфиопии стали 19 сотрудников ООН

На борту разбившегося лайнера находились 157 человек из 33 разных стран [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Авиакатастрофа произошла утром в воскресенье, 10 мартаАвиакатастрофа произошла утром в воскресенье, 10 мартаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На борту разбившегося в Эфиопии пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines находилось не менее 19 сотрудников связанных с ООН учреждений организаций, сообщили в Международной организации по миграции (МОМ).

«По предварительным данным, 19 представителей персонала организаций, связанных с ООН, погибли», - говорится в опубликованном на сайте МОМ заявлении. Ранее сообщалось о гибели 12 сотрудников Всемирной Организации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, авиакатастрофа произошла утром в воскресенье, 10 марта. Самолет Boeing-737 MAX-800, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, по невыясненным пока причинам, рухнул на землю в районе вулкана Бишофту недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

На борту лайнера находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил. Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крушение «Боинга» в Эфиопии: Правда ли, что США испытывают новейшие самолеты в странах третьего мира

В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг».

Это уже второе ЧП с Боингом-737 MAX-800. 29 октября 2018 года в Индонезии через 13 минут после взлета рухнул точно такой же лайнер, погибли 189 человек. Авиаэксперты считают, что обе катастрофы - очень похожи. А в Интернете появились конспирологические версии: американцы специально отправляют на рынки стран третьего мира новые лайнеры, чтобы испытать их (подробности).

Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названы крупнейшие страны по экспорту вооружений в мире
Boeing отложил презентацию нового самолета из-за катастрофы в Эфиопии
Песня Лазарева для «Евровидения – 2019» набрала более 2,4 миллиона просмотров
Погода в Москве на 11 марта 2019 года: ожидаются мокрый снег с дождем и до +4 градусов
Депутат Верховной рады рассказал, куда может сбежать Порошенко
Немецкий политик считает, что Европа предала Россию
Пучдемон станет кандидатом от каталонской коалиции на выборах в Европарламент
Блэкаут в Венесуэле: в Каракасе ограничили подачу воды
Военные инспекторы из США и Норвегии пролетят над Россией
Хазанов прокомментировал увольнение артиста из МХАТ за пьянство
Трамп решил, что стена на границе с Мексикой должна стоить на $3 миллиарда дороже
Виктор Сухоруков назвал идею снять фильм «Брат-3» бредом и глупостью
Американский сенатор назвал причиной блэкаута в Венесуэле взрыв на несуществующей «немецкой плотине»
Глава МИД Австрии рассказала, как познакомилась с Путиным
Детский омбудсмен выясняет обстоятельства произошедшего с найденной в Москве девочкой-маугли
Эфиопия объявила 11 марта днем траура по жертвам крушения Boeing-737
Глава МИД Австрии рассказала, куда пошли деньги за ее кабриолет с автографом Путина
Демократы обвинили Трампа в "возмутительном злоупотреблении властью"
В США ягуар чуть не отгрыз руку девушке, пытавшейся сделать селфи
Гуайдо намерен добиваться введения режима ЧП в Венесуэле
Лидер Кубы возложил на США вину за нападение на венесуэльскую ГЭС
Жертвами авиакатастрофы в Эфиопии стали не менее 12 сотрудников ООН