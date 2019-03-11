Жертвами крушения Boeing-737 в Эфиопии стали 19 сотрудников ООН

СЕГОДНЯ 06:24 2019-03-11T06:31:15+03:00

На борту разбившегося лайнера находились 157 человек из 33 разных стран [видео]

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На борту разбившегося в Эфиопии пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines находилось не менее 19 сотрудников связанных с ООН учреждений организаций, сообщили в Международной организации по миграции (МОМ).

«По предварительным данным, 19 представителей персонала организаций, связанных с ООН, погибли», - говорится в опубликованном на сайте МОМ заявлении. Ранее сообщалось о гибели 12 сотрудников Всемирной Организации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, авиакатастрофа произошла утром в воскресенье, 10 марта. Самолет Boeing-737 MAX-800, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, по невыясненным пока причинам, рухнул на землю в районе вулкана Бишофту недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

На борту лайнера находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил. Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

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В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг».

Это уже второе ЧП с Боингом-737 MAX-800. 29 октября 2018 года в Индонезии через 13 минут после взлета рухнул точно такой же лайнер, погибли 189 человек. Авиаэксперты считают, что обе катастрофы - очень похожи. А в Интернете появились конспирологические версии: американцы специально отправляют на рынки стран третьего мира новые лайнеры, чтобы испытать их (подробности).

Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU