Погода в Москве на 11 марта 2019 года: ожидаются мокрый снег с дождем и до +4 градусов

11 Март 07:00 2019-03-11T07:00:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 11 марта 2019 года. Как утверждают специалисты, в понедельник в столице немного похолодает, однако температура по-прежнему будет выше нормы. Так, столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов.

При этом небо вновь затянут облака. Кроме того, днем в мегаполисе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер же будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на вторник, 12 марта, воздух остынет до -2…-4 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в городе прогнозируется снег, а местами не исключена даже метель. При этом порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, завершившаяся зима в Москве, как и во всей России, была признана аномально теплой: в столице средняя сезонная температура превысила норму на два градуса. Что касается начала весны, то, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в марте будет держаться либо в районе, либо чуть выше месячной нормы, однако все еще будут возможны заморозки, которые периодически будут сменяться оттепелями.

ИСТОЧНИК KP.RU