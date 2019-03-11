Пассажирские автобусы могут оборудовать подушками безопасности к 2020 году

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-11T09:08:02+03:00

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В России все пассажирские автобусы могут оборудовать подушками безопасности. Если инициатива ГИБДД будет поддержана, то изменения в пассажирский транспорт будут внесены уже к 2020 году. Помимо подушек безопасности планируется предпринять еще ряд мер: усилить каркас транспортных средств и крепление сидений, чтобы избежать негативных последствий после ДТП.

Одним словом, пассажирский транспорт хотят привести к стандартам, которыми обладают современные легковые авто.

- Ремень безопасности – это хорошо, но нужно усиливать меры. Дополнять всеми теми функциями, которые позволяют человеку выжить даже в страшных авариях, -пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергея Чипурина.

Новый госстандарт может вступить в силу уже в начале будущего года. Предложения ГИБДД были поддержаны в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, пишет ФАН.

К 2020 году в Москве появится абсолютно новый общественный вид транспорта – речной. Пилотный маршрут запустят весной следующего года по Москве-реке от Нижних Мневников до Киевского вокзала. Он свяжет три столичных округа: деловой квартал «Сити», городские парки и Киевский вокзал.Запланированная вместимость пассажирских судов – 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU