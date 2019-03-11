В московских аэропортах задержали и отменили более 50 рейсов

СЕГОДНЯ 09:38 2019-03-11T09:38:29+03:00

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В понедельник, 11 марта, в аэропортах Москвы задержали 44 рейса, и еще восемь вылетов отменили. А виной всему стали неблагоприятные погодные условия: утром столицу накрыл снегопад.

Так, по состоянию на 09:25 мск, в Домодедово 12 рейсов числились задержанными, а восемь - отмененными. А вот в Шереметьево, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», 15 лайнеров отправятся в путь с опозданием. Что касается Внуково, то там задержали вылет 17 самолетов. Между тем информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в понедельник днем, 11 марта, в Москве также не обойдется без осадков: столице ожидается мокрый снег с дождем. Ветер же будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. При этом температура воздуха вновь будет выше нормы: по прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU