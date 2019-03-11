2019-03-11T10:20:32+03:00
Общество

Минтруд разработает рекомендации для проведения тестирования на ВИЧ на рабочем месте

На сегодняшний день инфекция больше всего распространена среди работающего населения, старше 30 лет
Елена АКИМОВА
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В России могут организовать тестирование на ВИЧ прямо на рабочих местахВ России могут организовать тестирование на ВИЧ прямо на рабочих местахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России могут организовать тестирование на ВИЧ прямо на рабочих местах. Это связано с тем, что инфекция активно распространяется в среде работающего населения старше 30 лет. «Поймать» на тестирование людей данного возраста в будние дни почти невозможно, так что мини-лаборатории прямо в офисах могут стать выходом из ситуации. Министерство труда уже приступило к разработке соответствующих рекомендаций, где будут прописаны все организационные моменты. Они должны быть готовы к концу этого года.

Тестирование будет добровольным и конфиденциальным, а проводить мероприятия смогут только сотрудники центров по борьбе с ВИЧ/СПИД. Тем не менее, эксперты предполагают, что данная процедура не будет пользоваться популярностью, так как не ясно, каким образом будет обеспечена конфиденциальность результатов, пишет газета «Известия».

В нашей стране ежегодный прирост заболеваемости ВИЧ составляет около 10%. При этом почти 50-процентный вклад в заболеваемость вносят 22 региона, с которыми связаны основные маршруты наркотрафика.

Сайт kp.ru собрал мнения экспертов и аналитиков на данную тему. Специалисты подробно рассказали, что нужно знать, чтобы жить полноценной жизнью с данным диагнозом.

В российском законодательстве предусмотрена статья уголовного кодекса под номером 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией». В ней черным по белому написано, что за данное преступление человек может сесть в тюрьму на срок до трех лет, также в этой статье, а конкретно в пункте 2, указано «заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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