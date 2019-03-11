В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-11T10:21:29+03:00

В ходе этих слушаний стороны - крымские музеи и украинские власти - представят свои позиции

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В понедельник, 11 марта, в апелляционном суде Амстердама пройдут слушания по делу о так называемом скифском золоте - коллекции экспонатов, на которые предъявляют свои права крымские музеи и украинские власти.

По словам официального представителя суда Роба ван Леуэна, в ходе слушаний каждая из сторон представит свою позицию, после чего судьи удалятся для вынесения решения, передает ТАСС. Однако на данный момент дата его оглашения неизвестна, ведь судьи могут откладывать вынесение вердикта на шесть недель неопределенное количество раз.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре 2016 года Окружной суд Амстердама уже принял решение по делу о скифском золоте. Тогда судьи взяли за основу конвенцию ЮНЕСКО по вопросам культурного наследия, таким образом, по сути, сразу заняв сторону Украины.

Между тем адвокат Анастасия Сивицкая, представлявшая права четырех крымских музеев, назвала вердикт Амстердамского суда беспрецедентным по нарушениям. Как заметила юрист, решение отдать скифское золото Украине противоречит контракту и музейной этике.

ИСТОЧНИК KP.RU