Visa в апреле повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-11T10:26:21+03:00

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Держателям карт Visa с середины апреля не нужно будет вводить ПИН-код при бесконтактной оплате покупок до трех тысяч рублей. В настоящее время максимальная сумма, не требующая ввода ПИН-кода, составляет тысячу рублей.

Несмотря на то, что решение существенно упростит платежи для клиентов, это может увеличить риски мошенничества, пишет РБК. По данным издания, Visa уже распространила среди банков письмо, в котором сообщила о грядущих нововведениях и новых правилах.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), как ранее писал сайт kp.ru, направили заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой возбудить уголовное дело в отношении платежных систем Visa и Mastercard. По мнению ритейлеров, в действиях Visa и Mastercard есть признаки нарушения закона о защите конкуренции, "а именно злоупотребление доминирующим положением".

ИСТОЧНИК KP.RU